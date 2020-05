Detran-DF volta a atender presencialmente no dia 1º de junho

PUBLICIDADE 

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) voltará a atender a população de forma presencial no dia 1º de junho. A instrução normativa foi publicada nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial (DODF).

Na decisão, o Detran afirma que todos seus postos terão de seguir as recomendações estabelecidas em relação à prevenção ao novo coronavírus.

Haverá algumas restrições no atendimento, como o agendamento prévio no site do Detran ou pelo número 154, exceto os requerimentos encaminhados ao Núcleo de Documentação (Protocolo). Estes serão recebidos na sede do Detran ou na unidade do Setor de Cargas, desde que não haja possibilidade atendimento por e-mail.

Os agendamentos serão permitidos a partir da próxima quarta (27). Os solicitantes deverão imprimir os requerimentos, preencher, assinar, digitalizar e encaminhar ao e-mail nudoc@detran.df.gov.br juntamente com toda a documentação exigida.

Até segunda ordem, o órgão atenderá com o efetivo de 30% a 50% dos funcionários. O horário dos setores de atendimento ao público, no entanto, será integral, de 8h às 18h. Aqueles funcionários pertencentes ao grupo de risco da covid-19 seguirão fazendo teletrabalho.

Nos atendimentos presenciais, não será permitida a presença de acompanhantes, exceto quando indispensável.

Gerências e núcleos

As Gerências Regionais de Trânsito, situadas no Shopping Popular, Taguatinga, Gama, Paranoá e Sobradinho, abrirão mediante atendimento agendado para os serviços de veículo; vistoria; habilitação e biometria.

Os Núcleos Regionais de Trânsito, situados em Planaltina, Brazlândia e Recanto das Emas, atenderão apenas os serviços relacionados a veículos e habilitação, mediante agendamento, permanecendo suspensos os atendimentos relacionados à vistoria e à biometria.

Documentos de veículos

Não haverá emissão de documentos de veículos nas unidades do Detran-DF. O proprietário do veículo poderá obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos Eletrônico (CRLV-e) por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT), Portal do Denatran ou, pelo Portal de Atendimento ao Cidadão do Detran-DF.

Veja mais informações sobre a decisão no DODF.

