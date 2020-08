Detentas de presídio feminino em Luziânia confeccionam moletons para crianças carentes

PUBLICIDADE

Detentas da Unidade Prisional Regional Feminina de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, confeccionam moletons para serem doados para crianças carentes da cidade. Ao todo, já foram produzidas 150 peças e a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) estima que 400 sejam costuradas até o fim do ano.

De acordo com o diretor-geral de Administração Penitenciária, coronel Agnaldo Augusto da Cruz, a ação tem o intuito de promover “a ressocialização das detentas através da qualificação e do emprego e atender as pessoas carentes que necessitam de roupas neste momento. Será feito um cronograma de entrega de moletons”, relatou ao Portal G1.

A iniciativa partiu da diretora da unidade, Andrea Figueiredo, e teve início no dia 11 de agosto. Ao todo, dez detentas atuam no projeto. Segundo Agnaldo, a iniciativa pode ser estendida para outros detentos e ser aplicada em outras unidades.

Além da qualificação, as detentas serão beneficiadas com a remição da pena. A ação é realizada pela direção do presídio em parceria com a Pastoral da Criança e Fazendinha JK.

