DER-DF faz limpeza das faixas de pedestres nas rodovias distritais

Nesta terça-feira (21), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) iniciou o serviço de limpeza e manutenção das faixa de pedestre existentes nas rodovias distritais. Cerca de 150 faixas serão revitalizadas ao final do processo.

O trabalho começou no Pistão Norte, na DF-001 (Estrada Parque Contorno /EPCT) em Taguatinga, que ao longo de seus 4 km possui 28 travessias. A lavagem é feita com água, sabão, vassoura e soprador. Nos casos em que é constatada a existência de alguma faixa danificada, é realizada a substituição imediata.

A equipe do DER destacada que para o serviço de lavagem é preciso de seis colaboradores, que utilizam um caminhão-pipa, e um veículo furgão. Também participam da tarefa componentes do laboratório de tecnologia do DER que realizam a medição da chamada retro-refletância, que é a capacidade que o material tem de refletir a luminosidade para facilitar a visualização de cada passagem.

“A limpeza das faixas de pedestres é importante porque oferece uma maior visibilidade aos usuários e também para os condutores que podem ver a sinalização com uma distância ainda mais segura ”, explicou o superintendente de operações do DER/DF, Murilo de Melo Santos. Após a conclusão da limpeza das faixas do Pistão Norte, o trabalho será realizado no Pistão Sul onde há 36 pontos de passagem de pedrestres.

Composição das faixas

As faixas são compostas com um laminado elastoplástico que é colado ao pavimento. Com o passar do tempo, os resíduos de solos, a poeira, juntamente com fuligens e marcas de pneus aderem ao material, o que ocasiona a necessidade da lavagem ou mesmo da substituição completa do adesivo.

