Deputados apresentam pedido de CPI na Saúde para investigar últimas três gestões

PUBLICIDADE

Deputados distritais apresentaram, no domingo (14), um pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar fraudes na saúde. Essa CPI é diferente da CPI da Pandemia, apresentada anteriormente e não instalada até então.

Agora, os parlamentares que se recusaram a apoiar a CPI da Pandemia pedem a instalação da chamada CPI da Saúde, com o objetivo de apurar fraudes nos últimos três governos (Agnelo, Rollemberg e Ibaneis). O deputado distrital Roosevelt Vilela (PSB) apresentou o pedido. O documento conta, até o momento, com as assinaturas de oito deputados. São eles:

Daniel Donizet (PL)

Hermeto (MDB)

José Gomes (PSB)

Iolando Almeida (PSC)

Reginaldo Sardinha (Avante)

Robério Negreiros (PSD)

Roosevelt Vilela (PSB)

Valdelino Barcelos (PP)

Caso mais cinco deputados venham a assinar, a CPI pode ser instalada de imediato.

Roosevelt Vilela justificou o pedido com as denúncias da operação Falso Negativo, realizada pelo Ministério Público (MPDFT) e que revelou fraudes na compra de testes de detecção da covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O deputado Daniel Donizet havia assinado positivamente para a criação da CPI da Pandemia, mas retirou o nome para assinar a CPI da Saúde. Com isso, a primeira comissão, que já contava com as 13 assinaturas necessárias, perde prioridade e não pode mais ser instalada automaticamente.

Veja o pedido da nova CPI:

Pedido de instalação da CPI da Saúde by Jornal de Brasília on Scribd