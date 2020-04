Cultura seleciona projetos no DF para repassar apoio financeiro do FAC

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF abriu, nesta quinta-feira (30), um edital para selecionar projetos artísticos e culturais aptos a receber apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Serão disponibilizados R$ 13 milhões para a ação.

O objetivo é incentivar as mais diversas formas de manifestações culturais da capital federal, visando descentralizar a execução dos projetos e democratizar o acesso aos recursos do FAC.

Serão selecionados projetos dos seguintes setores:

Artes Plásticas, Visuais e Fotografia;

Artesanato;

Audiovisual;

Manifestações circenses;

Cultura Popular e Manifestações Tradicionais;

Dança;

Design e Moda;

Gestão, pesquisa, difusão e capacitação nas áreas artística e cultural;

Literatura, livros e leitura;

Música;

Ópera e Musical;

Patrimônio histórico e artístico material e imaterial;

Radiodifusão (rádio e televisão, sem caráter comercial – programas educativos e culturais); Teatro

Os projetos e a documentação exigida deverão ser enviados entre 27 de abril até às 18h do dia 10 de junho através do link, O formulário de inscrição está disponível no site do FAC.

O Diário Oficial do DF (DODF) traz o edital completo.