CUFA e DPDF promovem oficina virtual gratuita de capacitação

A Central Única das Favelas no DF (CUFA-DF), em parceria a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), promove, na primeira semana de dezembro, o “CUFA Empreenda”. Os encontros virtuais acontecem sempre das 19h às 20h30, por meio da plataforma Zoom e são gratuitos. Seguindo a temática “Cidadania, Política e Engajamento Social”, a série de atividades formativas, composta por três encontros com profissionais da área, será voltada à capacitação de líderes comunitários e jovens das periferias de todo território nacional. O propósito do projeto é instrumentalizar a população para a busca por melhorias na qualidade da vida individual e coletiva.

Os/as interessados/as podem fazer a inscrição gratuitamente, por meio da página https://cufadf.com.br . As confirmações de participação e link do encontro serão enviadas pelo e-mail cadastrado na pré-inscrição.

O Defensor Público do Distrito Federal e Diretor da Escola de Defensoria Evenin Ávila, que irá ministrar junto ao servidor Vitor Sampaio o primeiro encontro virtual, explica que o objetivo é transmitir a percepção não só de uma consciência crítica, mas também da necessidade de reconstrução conjunta do olhar sobre a política.

“Nós vamos abordar a política, a cidadania e o engajamento social como um caminho para o melhoramento da nossa vida individual, da família e da cidade. Não tem como melhorar sem passar por essa caminhada. E isso gera o engajamento social. Quanto mais o povo participa, mais legítima será essa política e mais resultados positivos iremos alcançar”, afirma.

Parceria

Segundo o presidente da Cufa-DF, Bruno Kesseler, o acordo de cooperação com a DPDF teve início com a chegada da pandemia ao distrito. A partir disso, diversas ações foram realizadas.

“Com o objetivo de minimizar os impactos sociais negativos, nas favelas e quebradas do DF, causados pela chegada da COVID-19, iniciamos uma parceria com a Defensoria Pública do DF e desde então já realizamos algumas atividades voltadas para as comunidades locais: a capacitação de líderes comunitários, a campanha Natal Escolar, que distribui kits escolares, e agora, sabendo da importância de uma capacitação no âmbito político, teremos uma série de encontros para discutir o tema no CUFA Empreenda”, destaca.

Sobre a CUFA

A CUFA (Central Única das Favelas) é uma organização brasileira com atuação em 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal e reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural. Foi criada há 20 anos, a partir da união entre jovens de várias favelas, principalmente negros, que buscavam espaços para expressarem suas atitudes, questionamentos ou simplesmente sua vontade de viver.

Presente no DF há 5 anos, a ONG oferece projetos gratuitos voltados para jovens das periferias, favelas e entorno. Entre eles o Taça das Favelas, campeonato de futebol de campo, o TopCufa, concurso de beleza e o CUFA Empreenda com oficinas gratuitas de capacitação. O objetivo das ações é valorizar, capacitar e dar visibilidade para a potência, talento e beleza das favelas.

Serviço:

Cufa Empreenda – Cidadania, Política e Engajamento Social

Horário: 19h às 20h30

Plataforma: Zoom

Inscrições: https://cufadf.com.br/

Informações: @cufaempreenda

1/12 – Encontro com Evenin Ávila – Defensor Público do DF e Vitor Sampaio – Servidor da Defensoria Pública do DF

2/12 – Encontro com Fábio Esteves – Juiz do TJDFT

3/12 – Encontro com Bianca Cobucci – Defensora Pública do DF