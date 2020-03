CRM-DF pede que Secretaria de Saúde cancele cirurgias eletivas

PUBLICIDADE 

Por causa do alto nível do contágio do novo coronavírus e o alto impacto da doença no sistema de saúde, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) encaminhou um ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) solicitando que as cirurgias eletivas sejam canceladas nos hospitais públicos e universitários do DF, com exceção dos procedimentos oncológicos e cardiovasculares.

O Conselho recomenda, também, que as atividades ambulatoriais de menor complexidade sejam suspensas nessas instituições de saúde, mantendo os atendimentos de urgência e emergência, apenas.

“O requerimento do CRM-DF é baseado na Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional emitida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”, afirmou o CRM por meio de nota.