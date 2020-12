Criança de 2 anos morre após ser atingida por guarda-roupa, no Guará

PUBLICIDADE

Um menino de 2 anos morreu após ser atingido por um guarda-roupa na manhã deste domingo (27). O caso ocorreu na QE 44 do Guará.

Familiares da criança a levaram a uma unidade do Corpo de Bombeiros (CBMDF) localizada na QE 38 do Guará. Lá, os bombeiros constataram que o menino havia sofrido um ferimento na base do crânio e um corte grande na parte frontal da cabeça.

O acidente deixou o menino em parada cardiorrespiratória. Bombeiros e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo, chegando a fazer uma intubação. No entanto, ele não resistiu e veio a óbito no local.