Crédito rural: DF registra aumento de 22% em valores liberados

PUBLICIDADE

A Emater-DF, em parceria com a Secretaria de Agricultura (Seagri) e a Ceasa-DF, mesmo com todo o impactio causado pela pandemia do novo coronavírus em diversos setores da economia, fez com que 350 projetos de financiamento rural fossem aprovados em 2020, gerando um total de R$ 7,2 milhões para plantio ou compra de alimentos.

Dessa forma, os dados indicam que aconteceu um aumento de 56,2% do número de projetos e de 22% no valor total de recursos disponibilizados para produtores rurais em comparação ao ano de 2019.

Segundo o gerente de Desenvolvimento Econômico da Emater-DF, Frederico Neves, a empresa aperfeiçoou a comunicação com os extensionistas e produtores, mudou o sistema de registro de atividades dos escritórios e se juntou à Seagri numa mobilização para que as modalidades de crédito continuassem.

“Fizemos quatro lives com os técnicos sobre as orientações alusivas a crédito rural emitidas pelo Banco Central. Além disso, foram emitidas 842 DAPs [Declaração de Aptidão ao Pronaf, documento que permite ao agricultor familiar o acesso a recursos de crédito]”. Essas declarações garantiram a aprovação de 31 projetos no valor total de R$ 819 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde julho, a Emater-DF passou a operar no sistema EmaterWeb, um software que permite os extensionistas trabalharem em qualquer computador, o que agiliza o apoio aos produtores rurais.

“O sistema usado anteriormente só podia ser acessado nos terminais da empresa. Com a pandemia, vários dos nossos técnicos passaram a atuar em teletrabalho. A adoção do novo sistema permitiu que eles pudessem operar tudo remotamente: o contato com o produtor, a elaboração dos projetos de crédito etc.”, comemora Neves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parceria com o BRB

Outra iniciativa de apoio à produção foi o acordo firmado em junho entre a Emater-DF e o Banco de Brasília (BRB), que aproximou a instituição financeira dos produtores. “O banco passou a priorizar a área rural, e o resultado foi promissor”, aponta o gerente de Desenvolvimento Econômico da empresa. Foram 30 projetos aprovados, num total de R$ 1,3 milhão.

Outra modalidade em curso é o Prospera, operado pela Secretaria de Trabalho do GDF. “Abrimos novas possibilidades e aprovamos 137 projetos no valor de R$ 2,8 milhões.” No Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), da Seagri, foram aprovados 16 projetos — R$ 1,5 milhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além desse trabalho, a Emater-DF atua também como Correspondente Bancário (Coban), facilitando o contato do produtor com instituições financeiras. “Tudo isso nos faz acreditar que teremos um resultado positivo no final do ano-safra 2020-2021, no próximo mês de junho”, finaliza Frederico Neves.

O produtor que desejar informações sobre como obter recursos das diversas modalidades de crédito rural disponíveis pode entrar em contato com o escritório da Emater-DF mais próximo de sua propriedade. A lista completa com os endereços e telefones está aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Com informações da Agência Brasília