Covid-19: UPA de Ceilândia disponibiliza 20 novos leitos

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia, na manhã desta segunda-feira (6), foram abertos 20 novos leitos de UTI com respiradores destinados para pacientes com coronavírus. As vagas foram disponibilizadas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF). O primeiro paciente já foi levado para os leitos.

Outros 30 leitos começaram a ser montados na semana passada pelo instituto e devem entrar em operação ainda nesta semana. São 20 na UPA de Sobradinho e 10 em São Sebastião, totalizando 50 leitos nas três unidades e um investimento de R$ 35,6 milhões.

O diretor-presidente do IGESDF, Sergio Costa, destacou que a ação representa um grande reforço no tratamento de pacientes com covid-19, com ênfase em Ceilândia, região administrativa que tem atualmente um dos maiores focos da doença no Distrito Federal. “Estamos nos reorganizando continuamente para atendermos as demandas que a Covid-19 nos impõe. Essas UTIs representam uma resposta imediata do governo local porque vão contribuir para melhorar o atendimento em toda a região da Ceilândia“, afirmou.

Para Telma Moreira, gerente da unidade de Ceilândia, é de fundamental importância contar com essa UTI dentro da UPA diante do cenário de casos, porque possibilita dar mais segurança aos pacientes da região que poderão dar continuidade ao seu tratamento na própria região. “Todo o espaço da UPA foi redimensionado para receber os novos leitos que já estão com todos os equipamentos instalados e funcionando”, disse.

Suporte

Todos os leitos contarão com suporte completo, incluindo ventiladores pulmonares, equipamentos de hemodiálise, pontos de gases medicinais, monitores multipârametros, bombas de infusão, cardioversores, entre outros aparelhos.

As três UPAs continuarão atendendo pacientes que busquem outros tipos de atendimento. Por isso, as alas que receberão esses pacientes estão sendo isoladas com divisórias e contam com sala de paramentação e desparamentação, evitando a contaminação em outros setores. Antes, já tinham sido erguidas tendas na área externa para atender pacientes com suspeita e casos confirmados da covid-19.

