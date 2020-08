Corpo encontrado em Valparaíso-GO é mesmo o do servidor desaparecido

PUBLICIDADE

O corpo encontrado em uma região de mata em Valparaíso de Goiás-GO na última segunda-feira (24) é mesmo o do servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Lázaro Rosa Franco, 29 anos. A Polícia Civil do Estado de Goiás confirmou a informação nesta sexta (28).

O Instituto Médico Legal (IML) fez a identificação por meio de impressão digital, após três dias de tentativas. Na terça (25), a família de Lázaro foi ao IML para fazer o reconhecimento, mas o estado do corpo não permitiu que ele fosse identificado.

Desaparecimento

Lázaro havia sido visto pela última vez no dia 30 de junho. Ele estava de calça jeans escura, camisa preta e sapato marrom quando deixou a casa da mãe, no bairro Cidade Jardins, também em Valparaíso-GO. Após não ter notícias do paradeiro do servidor, a família procurou divulgar a informação.

O Jornal de Brasília noticiou o desaparecimento. À época, a mãe de Lázaro, Cynthia Rosa, disse que, um dia antes de desaparecer, Lázaro já havia feito uma saída e foi encontrado em frente à Paróquia São Francisco de Assis, em Valparaíso. “Eu e o pai dele procuramos aqui na cidade, em Luziânia-GO, no Plano Piloto, em vários lugares…”, disse a mãe.

Lázaro sofria de problemas psiquiátricos e, pouco antes de desaparecer, havia terminado um relacionamento e voltado a morar com os pais. O servidor deixa uma filha, que mora com a mãe no Rio Grande do Sul.