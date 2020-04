Coronavírus: População carcerária é a segunda com maior índice de contaminados no DF

PUBLICIDADE 

Diante das informações do Boletim diário realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Águas Claras já se tornou o segundo lugar onde mais casos do novo coronavírus foi registrado.

Até às 16h30 desta sexta-feira (24), foram confirmados 1.012 casos de COVID-19 no Distrito Federal. De acordo com os números informados, Águas Claras chegou ao segundo local onde existem mais contaminados pela Covid-19, com 94 diagnosticados. A Região Administrativa tem 94 testes positivos e perde para o Plano Piloto, com o maior número de positivos, 206 pessoas.

Os números, no entanto, traz um dado alarmante com relação a população carcerária. Na Papuda, já foram registrados 111 casos confirmados do novo coronavírus. Diante deste cenário, o GDF continua preparando um hospital de campanha no local.

Dos casos confirmados no DF, 623 (61%) são do sexo masculino, com mediana de idade de 43 anos, variando entre 0 a 101 anos, com maior proporção na faixa etária de 30 a 39 anos.

Do total de casos confirmados, 66 (6,5%) estão hospitalizados, sendo 32 destes em Unidade de Terapia Intensiva, e 26 foram a óbito, o que representa uma letalidade (proporção de óbitos em relação ao total de casos confirmados) de 2,6%, no Distrito Federal.

Testes