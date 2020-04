Coronavírus: HRSM abre 40 leitos de UTI

PUBLICIDADE 

Com o objetivo de reforçar o atendimento aos pacientes diagnosticados com coronavírus no Distrito Federal, o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) abriu 40 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 10 de pronto-socorro e 16 de retaguarda. Essa ação ajuda a ampliar a infraestrutura da saúde do DF diante das necessidades de enfrentamento à pandemia previstas a partir desta segunda-feira (6).

O anúncio de abertura dos leitos foi feito pelo secretário de Saúde, Francisco Araújo, durante uma visita técnica realizada no local. “Montamos os 40 leitos de UTI aqui com a força de trabalho dos nossos profissionais. Utilizamos toda a estrutura do hospital e engenharia clínica para fazer a nossa parte e reforçar o atendimento em caso de necessidade. Nós estamos organizados para enfrentar essa pandemia”, afirmou Francisco Araújo, depois de visitar o 5º andar do HRSM onde está a UTI.

A unidade já estava disponível no hospital, mas precisava de adequações para receber os pacientes com a Covid-19. Ao longo de uma semana a UTI passou por nova pintura, vedação de entradas e a construção de mais portas de acesso aos profissionais. Além disso, as equipes de saúde fizeram treinamentos sobre a paramentação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e os novos fluxos assistenciais voltados aos pacientes com coronavírus.

“Tudo isso é fruto do empenho dos servidores, colaboradores, das equipes de saúde e do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde (IGESDF), que já estavam fazendo esse trabalho”, agradeceu o secretário de Saúde. “Na semana que vem, já teremos mais entregas de leitos de UTI para pacientes com Covid-19, dentro do planejamento que a Secretaria de Saúde fez para enfrentar esse problema”, garantiu.

Novos leitos

Além da UTI do HRSM, mais leitos foram disponibilizados no hospital para ampliar o atendimento aos que tem coronavírus, a partir desta semana. Dez leitos com ventilador mecânico foram abertos na Sala Vermelha, instalada provisoriamente no ambulatório do primeiro andar do hospital e que funcionará agora como um pronto-socorro.

Outros 16 leitos foram abertos no mesmo andar, todos com ponto de oxigênio, para funcionar como retaguarda aos pacientes que apresentarem alguma doença infectocontagiosa, como a Covid-19. Dois desses leitos apresentam capacidade para fazer diálise, caso seja necessário.

Todo o fluxo do atendimento terá início em uma tenda instalada próxima a entrada do novo pronto-socorro do hospital e voltada aos pacientes com coronavírus. O objetivo é oferecer o atendimento preliminar à população, em um espaço protegido e que respeita as regras de distanciamento entre os atendidos.

Para ampliar ainda mais a capacidade do atendimento, uma empresa terceirizada foi contratada pelo IGESDF, responsável por gerir o HRSM, para instalar ainda mais leitos no hospital. A expectativa é que até 70 novos leitos de UTI sejam abertos no local nos próximos dias. “A equipe tem trabalhado todos esses dias para ampliar a capacidade de resposta ao cidadão”, completou o diretor-presidente do IGESDF, Sérgio Costa.

Suporte

Com o reforço de 40 leitos de UTI disponibilizados no Hospital Regional de Santa Maria, Francisco Araújo ressaltou que a rede pública de saúde do Distrito Federal possui agora 73 leitos dessa especialidade à disposição dos pacientes que apresentam coronavírus no Distrito Federal. Todos eles possuem suporte respiratório.

“Nesse momento temos 25 pessoas internadas e 73 leitos de UTI à disposição só para pacientes da Covid-19”, informou o secretário de Saúde.

O Distrito Federal possui aproximadamente 500 leitos de UTIs com respiradores na Secretaria de Saúde e pode caminhar para até 900. Quanto aos respiradores, o DF solicitou 200 ao Ministério da Saúde, 20 foram recuperados em Santa Maria e 600 estão sendo adquiridos, além das doações.

Caso seja necessário, a pasta também tem se preparado para oferecer mais leitos de retaguarda, sendo 200 deles no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha.

Testes

O trabalho da Secretaria de Saúde não para apenas na questão dos leitos, avaliou Francisco Araújo. “Fizemos, até agora, mais de 10 mil testes da Covid-19, e estamos comprando mais 300 mil testes para testar um número grande da população”, detalhou.

Com o suporte do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), que estendeu seu funcionamento para 24 horas por dia, e da Universidade de Brasília (UnB), que tem oferecido sua expertise, os testes para diagnóstico do coronavírus saído bem mais rápido. “Tudo isso está no nosso escopo de monitoramento de resultados e de ações”, disse Francisco Araújo.