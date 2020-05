Coronavírus: DF pode ter mais 1.500 casos daqui a nove dias

PUBLICIDADE 

O painel Rede CoVida da Fiocruz de monitoramento da pandemia do novo coronavírus estima que nos próximos dez dias os casos de covid-19 no Distrito Federal podem apresentar um aumento significativo. De acordo com os dados, o número de pessoas infectadas pelo vírus vai continuar aumentando nas próximas semanas, o que significa que a curva de contágio ainda está crescente.

De acordo com a predição da Fiocruz, em 21 de maio o DF terá 4.394 casos confirmados da doença. Até a noite de ontem, a capital tinha 2.800 pessoas infectadas — 102 a mais que no último domingo. Caso se confirme a tendência do painel, cerca 159 novos casos serão confirmados por dia na cidade, ou seja, em dez dias, mais 1.594 pessoas estarão contaminadas.

As predições não levam em consideração a abertura do comércio prevista para o próximo dia 18. O painel é alimentado com dados atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde e as predições foram calculadas a partir da realidade atual. A tendência predita pode ser alterada conforme as ações implementadas.

Mortes

A taxa de letalidade do vírus no Distrito Federal — a proporção de mortes em relação ao total de casos confirmados — é uma das menores no país e está em 1,7%. Se continuar assim, o número de mortos pela doença na cidade pode chegar a quase 75 nos próximos dez dias.

Ontem, a Secretaria de Saúde confirmou mais duas mortes causadas pelo novo coronavírus na capital, totalizando 43 óbitos. Uma mulher de 92 anos, moradora de Ceilândia, estava internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e morreu no último sábado (9). A outra vítima é um homem de 72 anos, morador de Santa Maria, que estava internado no Hospital Regional da região administrativa e faleceu no domingo (10). Os dois apresentavam comorbidades, de acordo com o boletim divulgada pela pasta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ceilândia é a cidade que registra o maior número de mortes, com sete casos, seguida por Águas Claras, com cinco vítimas fatais da doença. O Plano Piloto, apesar de apresentar o maior número de casos confirmados — são 337 — registrou apenas uma morte. Águas Claras, com 223 casos; Samambaia, com 139; Guará, com 131; Taguatinga, com 129; Ceilândia, com 128; e Planaltina, com 89 pessoas infectadas, vêm mostrando um crescimento rápido da contaminação pelo vírus.

Entre os profissionais da linha de frente de combate ao coronavírus os casos também estão aumentando. O boletim do GDF informa que 286 profissionais da saúde e 227 profissionais da segurança públicas estão infectados pelo vírus.

Os casos confirmados entre a população privada de liberdade, no entanto, não apresentaram crescimento entre o último domingo e ontem. O número de pessoas infectadas continua o mais alto do DF: são 444. É no sistema penitenciário que também está a maior incidência da doença na cidade.

O último boletim da Secretaria de Saúde também mostrou que o maior número de casos da doença está entre as pessoas de 30 a 39 anos — são 857 casos. Os casos entre a população com mais de 60 anos — o grupo de risco da doença — também estão aumentando: já são 370 contaminados.

Internações

Segundo o Governo do Distrito Federal, são 195 casos hospitalizados. Destes, 78 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 117 pacientes estão nas enfermarias dos hospitais. O sistema de saúde da capital é um dos melhores do país, e, mesmo com 78 pessoas em UTIs, 94 leitos ainda estão disponíveis para a população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE