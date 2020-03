Coronavírus: comerciantes do DF já contabilizam danos

Mayra Christie

Jornal de Brasília/Agência UniCeub

As medidas preventivas contra o coronavírus, que incluem o isolamento social, já são responsáveis por uma série de prejuízos para comerciantes, que ainda não sabem como vão fazer para pagar as contas durante a crise.

Proprietário de um bistrô na Asa Sul, Gabriel Aragão testemunha que, desde o começo do mês de março, o movimento no seu estabelecimento já havia sofrido uma queda, mas foi nessa última semana que esse baixo movimento se tornou significativo, e os cancelamentos, frequentes.

“Nós geralmente temos muita procura de reservas principalmente para aniversários, e na última semana esse número foi bem ruim”, lamenta o empresário. “Das que não foram canceladas, não contaram com todos os convidados da lista”, completou.

Gabriel ainda explica que a redução drástica de clientes provoca a perda de validade de produtos. “A gente as faz compras baseadas no número de clientes que a gente geralmente recebe. Com essa situação a gente vai acabar perdendo muito produto. Não vamos ter ganho.”

Distância entre as mesas

O proprietário do bistrô afirmou que o local está passando pelo processo de adequação às novas normas. “O decreto foi de um dia pro outro. Estamos limpando as mesas com álcool, e eu mesmo estou indo até os clientes oferecer o álcool em gel pelo menos de uma em uma hora”, explicou.

Quanto ao distanciamento adequado das mesas, Gabriel Aragão diz que estão diminuindo o número de reservas para conseguir garantir esse distanciamento. Entretanto, como forma de precaução e de modo a evitar prejuízos maiores, os responsáveis pelo local decidiram aderir a quarentena e encerraram as atividades no local pelos próximos dias. Permaneceram apenas os serviços de delivery.

O empresário Carlos Ferreira é dono de um bar e restaurante em Planaltina (DF), e já está tomando as medidas necessárias para evitar que o surto da doença tenha impactos ainda maiores no seu trabalho.

“Estamos fazendo o que o decreto pede com relação a distância das mesas, disponibilizando álcool em gel e sempre aconselhando as pessoas a lavarem as mãos com sabão”, explica. Ele acrescentou que as orientações não ficam apenas para os clientes. “Pedimos para os nossos colaboradores lavarem as mãos com mais frequência e evitar contato muito próximo com os clientes”.

Outro bar, agora na Asa Norte, também já está dentro das regras dispostas no decreto. Tatiana de Souza, uma das sócias do estabelecimento, conta que, apesar de não ter sofrido uma queda tão significativa imediatamente na quantidade de clientes, o plano é manter essa baixa queda na movimentação aplicando o que foi recomendado pelo Governo do Distrito Federal. “Disponibilizamos uma maior quantidade de álcool em gel para os clientes e as mesas já estão de acordo com a distância sugerida pelo Governador”, explica Tatiana.

Na terça-feira (17), o governador Ibaneis Rocha assinou uma autorização para linha de crédito do BRB de R$ 1 bilhão para destinar a empresários durante a crise.