Coronavírus: boletim da manhã mantém os números de quinta (9)

A primeira atualização de sexta-feira (10/04) manteve estático o número de casos de coronavírus no Distrito Federal. Da noite de quinta até esta manhã, ainda são 528 pacientes infectados.

Os números referentes aos casos graves (16), casos moderados (44) e aos pacientes que se recuperam de casa (383) também se mantiveram os mesmos. A única alteração é no quadro de mortes: o número subiu de 12 para 13 óbitos.

13ª vítima

Na noite de quarta (8/4), uma mulher de 81 anos faleceu em decorrência do novo coronavírus no Distrito Federal (DF). A informação foi confirmada ao Jornal de Brasília nesta quinta-feira (9). Moradora do Guará, ela estava internada no Hospital Daher desde 17 de março. Ela apresentava comorbidades, como alzheimer e hipertensão.