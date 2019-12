Confira o que abre e o que fecha no ano-novo

PUBLICIDADE 

Na véspera do ano-novo (31) e no primeiro dia de 2020 (1º de janeiro), os serviços públicos do Distrito Federal, pontos turísticos e equipamentos culturais terão esquema especial de funcionamento. O transporte público será reforçado para quem for aproveitar as festividades na região central da capital.

Na área da saúde, haverá atendimento 24 horas em emergências dos hospitais regionais, no Instituto Hospital de Base e nas unidades de pronto-atendimento (UPAs). Porém, no dia 31, as unidades básicas de saúde (UBSs) e os ambulatórios dos hospitais funcionarão até as 14 horas.

Confira o que abre e o que fecha:

TRANSPORTE

Metrô

Terá horário ampliado, com funcionamento das 5h de 31/12 até 2h de 1º de janeiro. Após 23h30 o embarque só poderá ser feito na Estação Central, com desembarque livre. No feriado a operação ocorrerá das 7h às 19h.Depois, as catracas voltam a abrir das 7h às 19h.

Ônibus

Ônibus extras vão reforçar a frota a partir das 21h de 31/12, nas linhas que saem da Rodoviária do Plano Piloto em direção às regiões administrativas. Em 1° de janeiro os coletivos circularão com tabela horária de domingo.

SERVIÇOS

DER

Atendimento ao público no setor de multas no dia 31/12 até às 13h. No restante dos dias, exceto feriado, atendimento normal, das 7h às 19h.

Detran

Nos dois feriados não haverá atendimento ao público nos Postos do Detran-DF, mas as equipes de educação, engenharia e fiscalização atuarão em escala especial de plantão. No dia 31/12, o atendimento ao público será das 8h às 12h. Somente o expediente interno funcionará até às 14h. A fiscalização de trânsito atua de forma ininterrupta de acordo com escalas de serviço.

Na Hora

Funcionamento normal até 14h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Agências do BRB

Fechadas nos dias 31/12 e 1º de janeiro.

Junta Comercial

Funcionamento normal até 14h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Terracap

Funcionamento normal até 12h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Ceasa-DF

Funcionamento normal das 6h às 14h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Hemocentro

Dia 31/12 abre das 7h às 12h, mas fecha em dia 1º de janeiro. Nos outros dias, de segunda a sábado: das 7h às 18h

Codhab

Dia 31/12 abre das 8h às 12h, mas fecha em dia 1º de janeiro.

Restaurantes Comunitários

Atendimento normal no dia 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Caesb

No dia 31/12, os escritórios e postos no Na Hora funcionam de 8h às 13h. Já em 1º de janeiro, o atendimento será feito apenas pela central de telefone 115

SLU

Unidade de Recebimento de Entulho (URE)

Funcionamento normal até as 18h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Aterro Sanitário de Brasília (ASB), de Samambaia

Funcionamento normal até as 19h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Emater

Funcionamento normal das 8h às 12h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

CULTURA E TURISMO

Biblioteca Nacional de Brasília

Funcionamento normal das 8h às 14h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Biblioteca Pública de Brasília

Funcionamento normal das 8h às 14h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Centro Cultural Três Poderes

Funcionamento normal das 8h às 14h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Espaço Cultural Renato Russo

Fechado até 6/1.

Complexo Cultural de Planaltina

Fechado até 6/1.

Museu do Catetinho

Funcionamento normal das 8h às 14h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Zoológico

Fecha em 1º de janeiro. Nos outros dias, abre normalmente, de terça a domingo, sempre das 8h30 às 17h.

Parques

Os parques administrados pelo Brasília Ambiental (Ibram) funcionarão normalmente.

Jardim Botânico

Dia 31/12 abre das 9h às 12h, mas fecha em dia 1º de janeiro.

Memorial dos Povos Indígenas

Funcionamento normal das 8h às 14h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Centro de Dança

Fechado até 6/1.

Cine Brasília

Fechado até dia 2/1.

Complexo Cultural Samambaia

Fechado até 6/1.

Espaço Oscar Niemeyer

Funcionamento normal das 9h às 14h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

Museu Vivo da Memória Candanga

Funcionamento normal das 9h às 17h de 31/12, mas fecha em 1º de janeiro.

SEGURANÇA PÚBLICA

Os serviços de emergência 190 (PM) e 193 (Corpo de Bombeiros), que funcionam no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB), funcionarão normalmente. A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil funcionará em esquema de plantão, com equipe de campo e pelo telefone 199.

As atividades de plantão no complexo carcerário do DF, administrado pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), permanecem normais, sem qualquer alteração. As visitações de familiares ocorrerão normalmente, de acordo com as escalas de cada unidade prisional.

Na véspera do feriado, em 31/12, os expedientes administrativos serão reduzidos, mas com policiamento e fiscalização reforçados, em esquema de plantão, como feito em dias de ponto facultativo pelas forças de segurança.

Polícia Civil

As unidades policiais que trabalham em esquema de plantão 24 horas continuarão trabalhando ininterruptamente. Já o expediente, funcionará de acordo com o regulamento, sendo dia 31 (terça-feira) até 14h.

Em 1º dezembro, por ser feriado, contará com os plantões policiais. Os registros pela Delegacia Eletrônica podem ser feitos normalmente.

Polícia Militar

Trabalham em regime de escala, aos fins de semana e feriados. Portanto, o policiamento será 24 horas em todo DF, sem alterações. No dia 31, o expediente administrativo será, excepcionalmente, no período das 7h às 13h.

Corpo de Bombeiros

Trabalham em regime de escala. Serviço operacional segue 24 horas em todo o DF. No dia 31/12, o expediente administrativo será das 7 às 13h.

SAÚDE

Todas as emergências estarão abertas nas 24 horas do dia. Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambulatórios e policlínicas funcionarão até 14h de 31/12. Em 1º de janeiro, estarão fechadas. Ambulatórios e policlínicas permanecerão fechadas nos dois dias.

Todas as emergências dos hospitais regionais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) vão funcionar 24 horas por dia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funcionará de forma ininterrupta, atendendo pelo telefone 192.

Farmácias de Alto Custo

Em 31 de dezembro, as Farmácias de Alto Custo distribuirão senhas até meio-dia e funcionarão até às 14h e fecham em 1º de janeiro.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPs)

Do tipo III, voltados ao atendimento de retaguarda e articulação em rede, estarão com atendimento 24 horas por dia. Os outros CAPs, dos tipos I e II, estarão fechados nos dias 31/12 e 1/1.

Agência Brasília.