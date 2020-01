Comunidade ganha linhas de ônibus e faz planos para o futuro

PUBLICIDADE 

A comunidade de Engenho das Lajes já está fazendo planos para o futuro com a ampliação da oferta de transporte público coletivo no horário noturno. Duas novas linhas de ônibus estão em operação: uma saindo do Gama, às 20h30; a outra, saindo de Taguatinga, às 22h30.

“Muitas pessoas estão planejando voltar para a faculdade ou arrumar outro emprego por conta dos novos horários de ônibus”, comenta a comerciária Aline Raquel Mendes. Moradora da localidade há mais de 8 anos, ela conta que já perdeu algumas oportunidades de emprego em função dos horários de transporte. “Sempre tinha de pedir pra sair mais cedo e isto atrapalhava muito porque o patrão não quer saber o horário do ônibus. Mas, agora, está mais tranquilo porque temos novas opções”, diz.

O presidente da Associação de Moradores, Davi Lobato, conta que há alguns anos, a população sofria com a falta de alternativa de transporte público à noite. “Só tínhamos uma única opção que era o ônibus que saía de Taguatinga às 19h. Se a gente perdesse esse, não voltava para casa”, lembra.

Compromisso

O GDF tinha se comprometido a criar mais horários de ônibus para atender à comunidade. O governador Ibaneis Rocha afirma que um grande plano está sendo desenvolvido para todo o Distrito Federal, com o objetivo de melhorar o transporte público. A ampliação do horário das linhas do Engenho das Lajes mostra que o trabalho vem sendo realizado.



“Estamos verificando as necessidades de todas as comunidades, especialmente as mais distantes, que sempre sofreram com a dificuldade, principalmente à noite. Agora os moradores poderão estudar, conseguir empregos em outros horários e até passear com a família, porque os horários foram expandidos também aos domingos”, afirmou o governador.

Agência Brasília