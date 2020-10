Como adiantado pelo JBr, Refis 2020 volta a pauta na CLDF

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se encontrou nesta quarta-feira (14) com distritais da base aliada e do chamado Centrão para discutir o Programa de Refinanciamento (Refis-2020), que deve ser pautado pelo presidente da Câmara Legislativa (CLDF), Rafael Prudente (MDB), já na próxima terça-feira (20).

Conforme adiantou o Jornal de Brasília, o projeto apresentado aos parlamentares, que deve ter um debate mais ameno com relação à primeira proposta enviada e reprovada pela Casa legislativa, possui um artigo limitando o benefício a R$ 100 milhões por devedor.

No dia 2 de outubro, uma sexta-feira, Ibaneis chegou a convidar os parlamentares locais e federais para uma confraternização na residência oficial do governo, em Águas Claras. Durante o encontro, elogiado pelos políticos, o chefe do Executivo deixou claro que mudaria de postura com relação à Câmara, o que tem acontecido.

Lembra a reportagem que o deputado distrital, Rosevelt Vilela (PSB), integrante do Centrão, bloco recentemente dividido após manobra do distrital Regisnaldo Sardinha (Avante) contra o próprio líder Eduardo Pedrosa (PTC), foi sugerido por Prudente para ser o relator do novo Refis na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Também para relatar a matéria, deve ser escolhido o deputado Agaciel Maia (PL), atual presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.