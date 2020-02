Começa o pagamento dos sorteados no programa Nota Legal

PUBLICIDADE 

Na próxima quarta-feira (12), os contribuintes contemplados pelo segundo sorteio do Notal Legal de 2019 receberão os primeiros pagamentos. No total, os 3660 colaboradores que indicaram suas contas bancárias até o dia 10 de dezembro do ano passado obterão os primeiros pagamentos, que totalizam R$831.600,00.

Entre os próximos pagamentos está um sorteado que resgatará R$ 500 mil.

Os sorteados no segundo lote devem ficar atentos ao prazo de 180 dias, após o sorteio, para a indicação das contas bancárias. O prazo vencerá em 23 de maio e caso o contemplado não indique sua conta os valores retornam para a conta do Tesouro do Distrito Federal.

O segundo sorteio do Nota Legal 2019 foi realizado em 25 de novembro no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Um contribuinte que fez uma compra de R$ 17,66 em uma padaria no Setor Sudoeste foi ganhador do maior prêmio de R$ 500 mil. Ao todo, 842.143 consumidores estavam habilitados e concorreram aos 12,6 mil prêmios.

O programa Nota Legal realiza dois sorteios ao longo do ano. Em cada um dos sorteios são distribuídos R$ 3 milhões para os inscritos e habilitados a participarem. As premiações variam de R$ 100 a R$ 500 mil. Ao todo 12,6 mil bilhetes são sorteados. Cada consumidor pode participar em igualdade de condições com até 200 bilhetes por mês. Cada compra corresponde a um bilhete independentemente do valor consumido. Não há diferença do valor.

Com informações da Agência Brasília