Codhab inicia regularização fundiária de várias áreas do DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) deu início ao processo de regularização fundiária de setores ainda não regularizados em diversas regiões administrativas da capital.

Passarão por regularização setores de Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas, Brazlândia, Ceilândia, Sobradinho II, Guará e Varjão.

Confira os setores a serem regularizados nos próximos meses:

Guará

QE 38. conjuntos R, S, T, U, V E

QE 44, conjunto H

Riacho Fundo I

QS 16, conjuntos 1, 1A, 1B, 1D, 2 a 7, 7A, 8 e 9

CLS 16, conjuntos 1D, 2A, 4A, 5A, 8A e Blocos A a G

QN 01, conjuntos 19, 21 a 30

Riacho Fundo II

QC 1, conjuntos 1 a 11

QC 2, conjuntos 1 a 10

QC 3

QC 4, conjuntos 1 a 29

QC 5, conjunto 4

QC 6, conjuntos 1 a 29

QN 08D, conjunto 10,

QN 08E Conjuntos 1 a 7

QN 08F Conjuntos 1 a 3 e 5 a 7

Recanto das Emas

Quadra 601, conjuntos 1 a 6, 8, 9 e 11 a 17

Quadra 307, conjuntos 19 e 20

Brazlândia

Lotes das áreas intersticiais, conhecidas como becos

Lotes da Expansão da Vila São José de Brazlândia, quadras 33, 34, 45 a 48,

55 a 58, EQ 47/48, EQ 55/56, EQ 55/58

Ceilândia

QNP 15, conjunto X

QNP 19 conjunto J e K

Lotes de ponta de quadra da QNO 04, conjunto N

Taguatinga

Ponta de quadra de Taguatinga QNJ 49, lotes 1 a 17

Sobradinho II

Setor Oeste, 1ª etapa, pontas de quadras – AR 01, AR 05, AR 06, AR 10, AR 12, AR 13, AR 14, AR 15, AR 17, AR 19 e avenida central

Setor Oeste, 2ª etapa, pontas de quadras – AR 01, AR 03, AR 05, AR 08, AR

12, AR 14, AR 17, AR 19, AR 22, AR 24 e avenida central

Varjão

Q 01 CJ A LT 0008; Q 01 CJ B LT 0009; Q 01 CJ B LT 0014; Q 02 CJ A LT 0002; Q 02 CJ A LT 0017; Q 02 CJ A LT 0020; Q 02 CJ A LT 0022; Q 02 CJ B LT 0006; Q 02 CJ B LT 0007; Q 02 CJ B LT 0011; Q 02 CJ B LT 0014; Q 02 CJ B LT 0015; Q 02 CJ B LT 0016; Q 02 CJ B LT 0019; Q 02 CJ B LT 0020; Q 02 CJ B LT 0021; Q 02 CJ B LT 0023; Q 02 CJ B LT 0024; Q 02 CJ B LT 0025; Q 02 CJ B LT 0026; Q 02 CJ B LT 0029; Q 02 CJ B LT 0031; Q 02 CJ B LT 0041; Q 02 CJ B LT 0043; Q 02 CJ C LT 0003; Q 03 CJ A LT 004A; Q 03 CJ A LT 004B; Q 04 CJ B LT 0008; Q 04 CJ B LT 0011; Q 04 CJ C LT 0002; Q 04 CJ D LT 0005; Q 05 CJ A LT 0004; Q 05 CJ A LT 0005; Q 05 CJ A LT 0006; Q 05 CJ A LT 0024; Q 05 CJ B LT 0011; Q 05 CJ B LT 0014; Q 05 CJ B LT 010A; Q 05 CJ B LT 010B; Q 05 CJ C LT 0006; Q 05 CJ D LT 0007; Q 05 CJ E LT 0001; Q 05 CJ E LT 0011; Q 05 CJ F LT 0019; Q 05 CJ G LT 0013; Q 05 CJ G LT 0018; Q 05 CJ G LT 0019; Q 05 CJ G LT 001A; Q 05 CJ G LT 0021; Q 05 CJ G LT 0026; Q 05 CJ G LT 0028; Q 05 CJ G LT 0039; Q 05 CJ H LT 0001; Q 05 CJ H LT 0008; Q 05 CJ J LT 0004; Q 05 CJ K LT 0004; Q 05 CJ N LT 0007; Q 05 CJ N LT 0009; Q 06 CJ C LT 0003; Q 06 CJ C LT 0006; Q 06 CJ D LT 0006; Q 06 CJ F LT 0006; Q 06 CJ F LT 0009; Q 06 CJ F LT 0010; Q 06 CJ F LT 0011; Q 06 CJ G LT 0005; Q 06 CJ I LT 0001; Q 06 CJ I LT 0004; Q 06 CJ I LT 0005; Q 06 CJ I LT 0010; Q 06 CJ I LT 0012; Q 07 CJ A LT 0001; Q 07 CJ A LT 0027; Q 07 CJ A LT 0029; Q 07 CJ B LT 0005; Q 07 CJ B LT 0010; Q 07 CJ B LT 0012; Q 07 CJ F LT 0005; Q 07 CJ F LT 0016; Q 07 CJ G LT 0017; Q 07 CJ G LT 0019; Q 07 CJ H LT 0006; Q 08 CJ B LT 0007; Q 08 CJ B LT 0008; Q 08 CJ C LT 0001; Q 08 CJ C LT 0004; Q 08 CJ C LT 0007; Q 08 CJ D LT 0003; Q 08 CJ D LT 0004; Q 08 CJ D LT 0011; Q 08 CJ D LT 0016; Q 08 CJ E LT 0001; Q 08 CJ E LT 0003; Q 08 CJ E LT 0004; Q 08 CJ E LT 0007; Q 08 CJ E LT 0009; Q 08 CJ E LT 0017; Q 08 CJ F LT 0003; Q 08 CJ F LT 0008; Q 09 CJ A LT 0012; Q 09 CJ A LT 0014; Q 09 CJ A LT 0018; Q 09 CJ A LT 0031; Q 09 CJ A LT 0035; Q 09 CJ A LT 0044; Q 09 CJ B LT 0028; Q 09 CJ B LT 0037; Q 09 CJ B LT 0038; Q 09 CJ C LT 0001; Q 09 CJ C LT 0003; Q 09 CJ C LT 0008; Q 09 CJ D LT 0009; Q 09 CJ D LT 0013; Q 09 CJ E LT 0005; Q 09 CJ G LT 0005; Q 09 CJ G LT 0011; Q 09 CJ G LT 0017; Q 09 CJ H LT 0011; Q 09 CJ H LT 0012; Q 09 CJ I LT 0015; Q 10 CJ B LT 0001; Q 10 CJ B LT 0015; Q 10 CJ B LT 0023; Q 10 CJ B LT 0033; Q 10 CJ B LT 0040; Q 10 CJ C LT 0001; Q 10 CJ C LT 0016; Q 10 CJ C LT 0017; Q 10 CJ C LT 0021; Q 10 CJ C LT 0029; Q 10 CJ C LT 0031; Q 10 CJ C LT 0033; Q 10 CJ C LT 0037; Q 10 CJ D LT 0001; Q 10 CJ D LT 0005; Q 10 CJ D LT 0013; Q 10 CJ E LT 0004; Q 10 CJ E LT 0005; Q 10 CJ E LT 0006; Q 10 CJ F LT 0002; Q 10 CJ F LT 0005; Q 10 CJ F LT 0014; Q 10 CJ F LT 0015; Q 10 CJ G LT 0009; Q 10 CJ G LT 0014; Q 11 CJ A LT 0005; Q 11 CJ A LT 0006; Q 11 CJ A LT 0018; Q 11 CJ A LT 0024; Q 11 CJ A LT 0026; Q 11 CJ A LT 0027; Q 11 CJ A LT 0030; Q 11 CJ A LT 0035; Q 11 CJ B LT 0006; Q 11 CJ B LT 0007; Q 11 CJ B LT 0014; Q 11 CJ C LT 0003; Q 11 CJ C LT 0007; Q 11 CJ C LT 0011; Q 11 CJ C LT 0013; Q 11 CJ D LT 0011; Q 11 CJ E LT 0002; Q 11 CJ E LT 0004; Q 11 CJ E LT 0005; Q 11 CJ F LT 0008; Q 11 CJ F LT 0026; Q 11 CJ F LT 0027; Q 11 CJ F LT 0031; Q 11 CJ F LT 0032; Q 11 CJ F

LT 0033; Q 11 CJ F LT 0037.

Mais detalhes sobre as áreas a serem regularizadas estão disponíveis no Diário Oficial (DODF) desta quinta-feira (3), a partir da página 51.

Caso alguém queira contestar algo referente à regularização em alguma(s) das áreas citadas, deve-se apresentar impugnação nos próximos 30 dias na Codhab.

Sobre regularização fundiária

Resumidamente, regularização fundiária é um processo de legalização de um setor. Significa dizer que aquela área receberá medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para poder ser legalmente integrada à região administrativa a qual pertence. Feito isso, o setor regularizado passa a fazer parte da RA, e a administração regional passa a ter mais autonomia para buscar melhorias para aquela região que antes não era regularizada.