Codhab: Divulgada lista de indicados para imóvel em Santa Maria; confira

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) divulgou uma lista com nomes de 500 pessoas indicadas para um empreendimento que será construído na CL 105 Lote I, em Santa Maria. Os beneficiários são inscritos do programa Morar Bem, eixo do Programa Habita Brasília, vinculado ao Minha Casa Minha Vida.

Ao todo, são 72 apartamentos de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, medindo cada um 46 m². Cada unidade está sendo ofertada pelo valor de R$ 153.131,77. As pessoas que obtiveram melhor classificação na lista de habilitados – nas faixas de renda 1,5 (R$ 1,8 mil a R$ 2,6 mil) a 2 (R$ 2,6 mil a R$ 4 mil) – foram indicadas para aquisição de uma unidade, por meio de financiamento junto a instituição financeira.

Os indicados interessados deverão aguardar contato da Construtora Ipê Ltda ou agendar atendimento diretamente pelo telefone 3462-8900 ou e-mail [email protected]. Tanto o aceite quanto a recusa da indicação devem ser confirmados pelo aplicativo Codhab, na área restrita do candidato.

Confira a lista completa de habilitados.

Com informações da Agência Brasília