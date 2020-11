Cidade Estrutural e quadras de Sobradinho ficarão sem água na quarta (4)

PUBLICIDADE

Algumas regiões de Sobradinho e da Cidade Estrutural ficarão sem água nesta quarta-feira (4), das 7h às 23h50. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai realizar reparos na tubulação.

As áreas que terão o fornecimento interrompido são:

Sobradinho I:

Quadra Central, Quadras 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes e Estádio Augustinho Lima.

Sobradinho II:

AR 20 a 25.

Cidade Estrutural:

Toda a cidade ficará sem água para a interligação de uma adutora.

As obras de setorização têm por objetivo reduzir perdas e melhorar a qualidade da água distribuída com a substituição da tubulação de ferro por outra mais moderna, em polietileno (PEAD). Também serão criados distritos de medição e controle (DMCs) para facilitar a manutenção das redes e reduzir a pressão da água, evitando rompimentos e vazamentos da tubulação.

Com um investimento de R$ 3.427.195,31, de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), as obras beneficiarão 130 mil habitantes de Sobradinho. Aproximadamente 85% deste projeto de setorização de redes já estão executados.