Ciclista é encontrado morto na L4 Norte

PUBLICIDADE

Um ciclista de idade não revelada foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) morto na via L4 Norte na madrugada desta quarta-feira (23).

O homem foi encontrado caído, com ferimentos na região do crânio, já sem sinais vitais. A bicicleta dele estava bastante danificada. No entanto, não havia nenhum carro na cena do acidente quando os bombeiros chegaram ao local, o que dá a entender que a vítima foi atropelada, e o motorista fugiu.

Contudo, a perícia da Polícia Civil (PCDF) deve apontar as causas do acidente. O trânsito precisou ser parcialmente interditado, mas foi liberado tempos depois.