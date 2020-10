Chuva cai forte no DF e derruba árvores em diversas regiões

PUBLICIDADE

o setor Park Way ficou sem energia elétrica no fim da tarde deste domingo (18) durante a chuva que cai em algumas regiões do Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), uma árvore ocasionou a interrupção no fornecimento de energia, e atendeu o pedido para retirar galhos e troncos caídos em sete endereços. Ao total, 1.723 fontes ficaram sem energia na região do Park Way. O motivo da interrupção ainda não foi identificado.

Além do Park Way, na Quadra 511 de Samambaia, aos galhos alcançaram o telhado de uma casa. De acordo com os militares, porém, não houve danos.

No Eixão Sul, próximo à tesourinha da 111/112, uma das faixas da pista precisou ser interditada para a retirada de uma árvore.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também foram registradas quedas de árvores na Candangolândia, em Santa Maria, na 706 Sul e na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) próximo ao Sudoeste. Ninguém ficou ferido.