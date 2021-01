Chacina de Unaí completa 17 anos nesta quinta (28)

PUBLICIDADE

Há exatos 17 anos, em Unaí, município de Minas Gerais que faz parte da Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), ocorria uma verdadeira chacina. Auditores fiscais do Ministério do Trabalho que investigavam denúncias de trabalho escravo foram mortos a mando de um fazendeiro.

Os auditores Nélson José da Silva, João Batista Soares Lage e Eratóstenes de Almeida Gonçalves, e o motorista Aílton Pereira de Oliveira caíram em uma emboscada e foram mortos a tiros em uma região rural de Unaí-MG. O fazendeiro Norberto Mânica, irmão do então prefeito Antério Mânica, confessou que mandou matar as vítimas.

“É um vazio e uma injustiça tão grandes que não consigo descrever. Foi um crime brutal e uma violência tão pesada que deixou uma marca que jamais será esquecida. Penso no meu marido morto todos os dias”, conta a professora Marinês Lima de Laia, 53 anos, ao jornal mineiro O Tempo. Marinês é viúva do auditor fiscal Eratóstenes Gonçalves.

Prevalece nos familiares das vítimas o sentimento de impunidade. “Até quando vamos esperar justiça?”, indaga a secretária Helba Soares da Silva, esposa do auditor Nelson José da Silva. Isso porque o ex-prefeito Antério Mânica, que havia sido condenado a 100 anos de prisão por ser considerado um dos mandantes do crime, teve a sentença anulada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, em 2018. A Justiça considerou que as provas eram insuficientes. O irmão, Norberto Mânica, que confessou ter mandado matar as vítimas, já vivia e ainda vive em liberdade, aguardando julgamento em instâncias.

Além de Antério e Norberto, há outros dois suspeitos de mandarem matar os auditores fiscais e o motorista. Eles são José Alves de Castro e Hugo Alves Pimenta. Ambos foram condenados mas aguardam recursos judiciais e, por isso, também estão soltos.

Os matadores contratados pelos irmãos são Rogério Alan Rocha Rios, Erinaldo de Vasconcelos Silva e William Gomes de Miranda. Ambos foram condenados e cumprem pena em regime semiaberto, exceto Erinaldo, que foi para a prisão domiciliar por conta da pandemia do novo coronavírus.

Quem contratou os assassinos são Francisco Elder Pinheiro e Humberto Rios. Humberto teve a pena prescrita, e Francisco morreu em 2013, antes do julgamento.

Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo

A chacina de Unaí marcou o país. Decidiu-se que o dia 28 de janeiro, dia em que foram mortos os auditores, seria considerado o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo.