Chácaras em Santa Maria estão sem energia desde domingo (18)

Willian Matos e Pedro Marra

As chácaras das Mansões Fazendárias, em Santa Maria, próximo ao Jardim ABC-GO, estão sem energia elétrica desde o último domingo (18). Sem energia, os moradores não conseguem ligar os equipamentos para gerar água.

Vídeos recebidos pelo Jornal de Brasília mostram a situação que os moradores têm enfrentado há mais de 72 horas. Além de perder alimentos, eles não conseguem cuidar dos animais das chácaras devidamente.

“Estamos tendo que aparar água nos dias em que chove. As galinhas estão com sede”, comenta. “Ser humano ainda compra água, alguma coisa. Mas e os bichos, como é que faz? Só bebe [água] no dia em que chover. Aonde a gente vai, as galinhas vão ‘tudo’ atrás, com sede”.

Veja o vídeo:

Em outra imagem, é possível ver pintinhos mortos em uma chocadeira elétrica por conta da falta de energia:

A presidente da Associação dos Proprietários das Chácaras Rurais Mansões Fazendárias (APCR), Antonilia Marra, contou ao JBr que fez contato com a Companhia Energética de Brasília (CEB). A empresa conta que um cabo de alta tensão se rompeu, e os técnicos não estão conseguindo localizá-lo. “No fim das contas, a CEB nos informou que não há previsão de reestabelecer o fornecimento de energia”, afirmou Antonilia.

A CEB não havia retornado à reportagem até a última atualização do texto.