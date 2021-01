CBMDF atende ocorrência de colisão entre carro e moto no Eixinho Sul

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu uma ocorrência, na manhã desta terça-feira (26), referente a colisão entre um veículo e uma motocicleta, no eixinho Sul altura da 109, sentido setor policial sul.

Para a realização do atendimento, a operação contou com a participação de duas viaturas e nove militares. De acordo com a informações, acidente envolveu um carro que não foi encontrado no local e uma motocicleta Honda/CG 150, de cor preta, que era conduzida por José Carlos Francisco de Miranda, 42 anos. O homem foi atendido e levado para o IHBDF. Ele apresentava escoriações no abdômen e membros inferiores, consciente, orientado e estável.

Segundo testemunhas, o motociclista foi fechado por um veiculo forçando a desviar sua rota e acabou atropelando uma pedestre que atravessava a pista. Laiane Silva Lima, 33 anos, que foi atropelada pela moto, recebeu atendimento no local, além de ser transportada pelo CBMDF ao IHBDF com suspeita de (TCE) traumatismo cranioencefalico, agitada e sem verbalizar.