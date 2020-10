Candidato a vereador de Luziânia é preso suspeito de dirigir embriagado

PUBLICIDADE

O candidato a vereador de Luziânia, no entorno do Distrito Federal, Amilton Marques de Sousa, conhecido como Amilton da Academia (Cidadania), foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado. De acordo com a Polícia Militar, o motorista transitou em alta velocidade por uma avenida e quase atropelou algumas pessoas que estavam em um posto. Ele ainda teria derrubado alguns cones antes de parar o veículo.

Ainda segundo a Polícia Militar, Amilton passou pelo teste do bafômetro, que registrou 0,63 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O caso ocorreu no último domingo (18). Após a detenção, o candidato foi encaminhado para a delegacia.

De acordo com a lei 12.760 de 2012, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar são classificadas como crime. A pena prevista é de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.