Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Park Way ficarão sem água na quinta (26)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará manutenção no sistema de distribuição de água nesta quinta-feira (26). Por conta disso, algumas regiões metropolitanas terão o fornecimento interrompido de 8h30 às 19h. As regiões são:

Candangolândia

Núcleo Bandeirante (incluindo Metrpolitana e Setor de Postos e Motéis)

Setor de Mansões do Park Way (quadras 1 a 5)

A Caesb recomenda que os moradores e comerciantes das regiões façam reservas de água potável para usar durante todo o dia. Na hora de abrir a torneira (no caso de quem tem recipientes como caixa d’água), deve-se usar de forma econômica.

Caso haja dúvidas, a Caesb atende a população por meio do telefone 115.