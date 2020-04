Calendário de aulas: startup de reforço escolar promove aulões online gratuitos com foco no Enem

PUBLICIDADE 

A startup de educação Colmeia está promovendo aulões online gratuitos, com foco no conteúdo cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A empresa, fundada por ex-alunos da Universidade de Brasília (UnB), pretende abordar semanalmente conteúdos pensados para a execução das provas deste ano. Serão abordadas conteúdos de redação, química, matemática, entre outros.

A primeira aula transmitida abordou temas de ciências da natureza e suas tecnologias. A professora compartilhou conhecimentos sobre a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Ela falou da prevenção e aplicou exercícios. Mais de 500 estudantes acompanharam a aula.

Segundo o CEO da empresa, Tiago Pigatto, a ideia surgiu para possibilitar uma alternativa de estudos para o Enem. “Como vários colégios (inclusive a rede pública) estão parados nesse período, nós resolvemos ajudar da forma que achamos mais eficiente. Por isso, os aulões são gratuitos e para todos”, afirma o CEO.

A startup tem como objetivo conectar professores e alunos que precisam de reforço escolar. Antes da pandemia, as aulas eram presenciais para estudantes de Brasília e São Paulo, mas por conta do novo coronavírus, a Colmeia mudou sua forma de dar aulas para beneficiar alunos de todo o Brasil.

De acordo com Pigatto, todos os professores dos aulões são da própria Colmeia. Ele reforça que os profissionais passam por uma seleção rigorosa de currículo, entrevista e avaliação de antecedentes criminais antes de fazerem parte do app.

Qualquer estudante pode participar dos aulões. Basta entrar no canal da Colmeia Aulas, no YouTube. As aulas serão transmitidas em todas as terças-feiras às 16h.

Vale ressaltar que as inscrições para as provas impressa e digital do Enem 2020 ocorrem de 11 a 22 de maio.

https://enem.inep.gov.br/

Cronograma das aulas

28.04

Horário: 16h

Tema: Redação

– Redação modelo ENEM;

– Competências avaliadas;

– Como produzir uma redação nota 10;

05.05

Horário: 16h

Tema: Física

12.05

Horário: 16h

Tema: Química

– Hidrocarbonetos,

– Classificação de cadeias

– Classificação do carbono e função oxigenada álcool

19.05

Horário: 16h

Tema: História

– Revolta da Vacina

– Gripe espanhola no Brasil

– Movimento Sanitarista