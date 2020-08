Cães da PMDF doam sangue para Hospital Veterinário Público de Brasília

PUBLICIDADE

Os cães do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), que geralmente trabalham em apreensões e abordagens policiais, foram chamadas para cumprir uma missão diferente nesta sexta-feira (6). Os animais foram acionados pelo Hospital Veterinário Público de Brasília (HVep) para doar sangue.

A unidade veterinária está com um baixo estoque de sangue. Devido a isso, o diretor do hospital solicitou as doações ao BPCães. O HVep fornece as transfusões, que custam em torno de R$ 1.100,00 na rede particular, de forma gratuita para os donos de cães que não têm condições de pagar o tratamento.

Corragio, de 6 anos, é um dos animais que ajudará a salvar a vida de outros cães. Os cães policiais também doam sangue para o Banco de Sangue Canino da UNB e realizam uma média de 3 a 5 doações por mês.

O Hospital Público Veterinário fica localizado no Parque Lago do Cortado, em Taguatinga. As equipes da unidade realizam o atendimento de 8h às 15h, já a triagem é realizada até às 13h.

