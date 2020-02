BRT: adquira o Bilhete Único a partir de sábado (22)

PUBLICIDADE 

Já que o BRT não aceita pagamento em dinheiro, os passageiros de Santa Maria e do Gama que vão passar a utilizar o BRT para chegar à W3 Norte e ao Setor de Indústrias Gráficas (SIG) precisam adquirir o Bilhete Único para realizar as viagens.

O cartão pode ser adquirido nos terminais de integração, na Rodoviária do Plano Piloto ou nos postos do BRB Mobilidade, indicados no site do Bilhete Único.

A nova operação deve diminuir o tempo da viagem em cerca de 35 minutos e quem vai para a W3 Norte deve ter uma linha direta pelo Eixão, sem parar no SIG. Enquanto isso, quem tiver como destino o SIG terá uma linha exclusiva.

Pontos de embarque

Os moradores do Gama e de Santa Maria poderão embarcar nessas linhas a partir dos terminais do BRT, nos horários do pico, e da estação Park Way (Floricultura), no entrepico.

As novas linhas serão operadas com ônibus novos, todos do modelo Padron BRT, com ar-condicionado, suspensão a ar, motor traseiro e câmbio automático. Para elevar o ganho no tempo total do percurso, as linhas alimentadoras (circulares) das duas regiões também terão aumento de viagens, o que vai proporcionar, ainda, a redução no tempo de espera nas paradas.

Todas as mudanças foram apresentadas pelos técnicos da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e acordadas com os moradores do Gama e de Santa Maria em audiências públicas realizadas nos dias 10 e 12 deste mês.

Novas linhas BRT

Das 5h às 8h e das 16h às 20h

Terminal de Integração do Gama

2206 – Destino: W3 Norte

2208 – Destino: SIG

Terminal de Integração de Santa Maria

2306 – W3 Norte

2307 – SIG

2308 – W3 Norte

*somente aos domingos

Das 7h às 16h

Terminal Park Way (Floricultura)

2207 – Destino: W3 Sul e Norte

2209 – Destino: SIG

Com informações da Agência Brasília