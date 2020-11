Brigadistas receberão certificados de Honra ao Mérito

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto Brasília Ambiental, entrega na próxima terça-feira (24) diplomas de Honra ao Mérito aos 148 brigadistas florestais que atuaram, este ano, no combate ao fogo nos parques e Unidades de Conservação (UCs). A solenidade será realizada em duas ocasiões, a fim de evitar aglomeração: a primeira no Parque Ecológico de Águas Claras, às 8h30, e a segunda no Jardim Botânico, às 10h30.

“A certificação tem o objetivo de demonstrar o reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido por esses brigadistas, que, incansavelmente, atuaram nos parques e UCs, trabalho que resultou na redução em 50% das áreas queimadas este ano, em um comparativo com 2019”, justifica o diretor de prevenção e combate aos incêndios florestais do Brasília Ambiental, Pedro Paulo Cardoso.

Fogo zero

O Parque Ecológico de Águas Claras e o Jardim Botânico foram escolhidos para sediar a cerimônia pelo fato de terem sido duas unidades ecológicas nas quais ocorreu zero registro de foco de incêndio. “Isso mostra a efetividade do trabalho de prevenção e vigilância das brigadas locais”, ressalta Pedro Cardoso.

Participarão do evento o presidente do Instituto Brasília Ambiental, Cláudio Trinchão; o secretário de Meio Ambiente, José Sarney Filho e a diretora executiva do Jardim Botânico, Aline de Pieri. Foram convidados também o presidente da Novacap, Fernando Rodrigues Ferreira Leite; o coronel do Corpo de Bombeiros William Augusto Ferreira Bomfim e os administradores regionais de Águas Claras, André Queiroz, e do Jardim Botânico, Antônio de Pádua.