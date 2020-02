BRB lança app para correntista PF até o final de março, diz presidente

PUBLICIDADE 

Catarina Lima e Willian Matos

O Banco de Brasília (BRB) promete lançar, até o final de março, um novo aplicativo para os clientes pessoa física. É o que anunciou, na manhã desta quinta-feira (20), o presidente Paulo Henrique Costa.

Durante apresentação do 4º balanço trimestral de 2019, Paulo Henrique aproveitou a ocasião para falar de dois novos projetos do BRB. Um deles é o app de pessoa física. “Olhando para frente, convido a dois testes especiais: o primeiro é o novo app da pessoa física, que a gente lança até o final de março”, anunciou.

BRB Digital

O segundo projeto mencionado pelo presidente do BRB é o BRB Digital. O banco promete colocar no mercado uma plataforma que integrará serviços sociais aos afazeres bancários do dia-a-dia. “É um novo banco digital que estará no mercado com uma experiência para o cliente completamente diferente, integrando todos os serviços sociais com os serviços bancários (e aí a gente tá falando de cartão, de seguro)… Vai ser completamente diferente”, contou Paulo Henrique.

O presidente também comentou sobre os caixas eletrônicos (ATMs) do BRB, destacando a modernidade dos terminais. “Nossos ATMs já são bastante modernos, têm todas as funcionalidades que os ATMs dos outros principais bancos têm”, afirmou. “Nós somos o único banco a permitir saque direto em moeda estrangeira”, destacou Paulo.

Lucro de R$ 418 mi

O Banco de Brasília (BRB) divulgou, nesta quarta-feira (19), os resultados do quarto trimestre de 2019. O banco encerrou o ano com um lucro líquido de R$ 418 milhões. O número representa um aumento de 69,1% sobre 2018.

O valor representa a quebra do recorde do banco. O maior resultado era de R$ 254 milhões, em 2017.

O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 27%, número maior do que os dos cinco maiores bancos do país (Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal e Santander).

A carteira de crédito do BRB cresceu 22,5% em um ano para todas as linhas de crédito: pessoa física, pessoa jurídica, imobiliário, rural e cartões.

Sequência positiva

Os balanços do segundo e terceiro trimestres de 2019 já haviam trazido crescimentos acima do previsto. No dia 8 de novembro, data da apresentação do balanço do terceiro trimestre, o BRB divulgou um alcance de R$ 121,9 milhões de lucro líquido corrente, performance 129,3% maior em relação ao mesmo período de 2018.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, falou pessoalmente ao JBr. “Estamos construindo um novo BRB e estamos felizes por proporcionar esse sentimento de orgulho a toda a equipe e o impacto na sociedade”, afirmou.