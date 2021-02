BRB assume liderança no crédito imobiliário

PUBLICIDADE

O Banco de Brasília (BRB) assumiu a liderança do crédito imobiliário na capital federal. A instituição terminou 2020 com R$ 1,94 bilhão em financiamentos concedidos, o que representa market share (participação/quota de mercado) de 38,6%.

Em 2020, o banco, que tem a menor taxa de juros de crédito imobiliário do mercado – 6,25% ao ano –, financiou 5.593 unidades habitacionais. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

“Assumimos o topo do ranking graças a uma série de ajustes”, relata o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “Além da menor taxa do mercado, revisamos processos e aperfeiçoamos a jornada do cliente. O financiamento imobiliário representa, para muitos, a realização de sonhos. E queremos fazer parte deles cada vez mais.”

A liderança no crédito imobiliário no DF vem sendo construída desde dezembro de 2019, quando o banco passou a oferecer a taxa de juros mais atrativa do Brasil.

A taxa de financiamento a partir de 6,25% a.a. + TR é válida para imóveis enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação/SFH (imóveis residenciais de até R$ 1,5 milhão) e no Sistema Financeiro Imobiliário/SFI (imóveis com valor superior a R$ 1,5 milhão). O índice é aplicado tanto em operações novas quanto em portabilidade.

No ano passado, o BRB também lançou um novo simulador de financiamento imobiliário. A ferramenta, com melhora da usabilidade, está disponível no site do banco e tem como objetivo proporcionar uma melhor experiência aos seus clientes.

Os produtos de financiamento imobiliário são direcionados a todos os clientes, servidores públicos ou não. No caso dos empregados do GDF, valores pré-aprovados para o segmento também estão disponíveis no app BRB Mobile. O prazo máximo do contrato é de até 420 meses, e o valor financiado pode chegar a 80% do total do imóvel.

Mais informações podem ser obtidas no site do BRB.

Estadão Conteúdo