Bolsonaro cita notícia falsa para atacar Doria

O presidente Jair Bolsonaro usou uma informação falsa para atacar o governador de São Paulo, João Doria. Nesta terça-feira (27), no Palácio da Alvorada, Bolsonaro acusou Doria de aumentar impostos dos produtos da cesta básica.

“Teve estado que aumentou imposto no Brasil. Sabe qual é? São Paulo. São Paulo aumentou barbaramente produtos da cesta básica, lamentavelmente. Está cobrando imposto até do cara com deficiência que compra um carro”, disse Bolsonaro.

“Um estado, que é o mais importante da economia do Brasil, dá esse péssimo exemplo aumentando impostos.”

A informação foi desmentida pelo Governo do Estado de São Paulo no último dia 16 de outubro. O Executivo disse, em nota, que “por decisão do governador João Doria, não haverá alteração na alíquota do imposto para os produtos que fazem parte das cestas básicas de alimentos e de remédios.”

O governo paulista aprovou a Lei 17.293/2020, que prevê a redução linear de 20% dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, mas não trata de produtos da cesta básica.