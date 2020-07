Bebê de 15 dias é salvo pela PMDF após engasgar com leite da mãe

PUBLICIDADE

No início da madrugada desta terça-feira (28), por volta de 00h15, uma guarnição da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para verificar um chamado de um pai que estava com o filho engasgado com o leito da mãe.

A equipe se deslocou para a Quadra 2 do Varjão e, chegando no local, encontrou um bebê de 15 dias de vida, nos braços da mãe, engasgado.

Um integrante da corporação pegou a criança e começou fazer os procedimentos necessários e em poucos tempo a criança voltou ao normal. A equipe, então, acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que continuou o atendimento da criança.

Veja o depoimento da mãe:

