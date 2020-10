Avenida dos Pioneiros, no Gama, é interditada pelo Detran

PUBLICIDADE

Pelo risco de desabamento devido às fortes chuvas, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) interditou o trecho da Avenida dos Pioneiros, na saída do Gama para a DF 290, a 30m da entrada do Terminal Rodoviário Sul. No local, abriu-se uma erosão na parte do acostamento. E, por causa do grande fluxo de veículos que saem do Gama para a DF 290, foi preciso desviar o fluxo de veículos, na altura da Quadra 32 do Setor Leste, para a pista contrária.

Assim, logo depois do semáforo do Pistão Sul, a via ficará em sentido único para permitir a saída para a DF 290, cujo fluxo é bem maior no horário de pico. E os condutores que estão chegando ao Gama, deverão usar a partir do segundo acesso, até por volta das 21h, quando as equipes de trânsito avaliarão a possibilidade de liberar o primeiro acesso.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já estiveram no local para avaliar a situação e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) deverá iniciar as obras amanhã. Enquanto isso, os agentes do Detran-DF farão o controle do tráfego e, de acordo com a extensão do problema, poderão fazer novas intervenções.

As informações são da Agência Brasília