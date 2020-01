Atendimento à população LGBTI agora tem protocolo

PUBLICIDADE 

O vice-governador Paco Britto assinou, na manhã desta quarta-feira (29), o Termo de Compromisso referente à portaria que estabelece um protocolo de atendimento à população LGBTI no Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. O ato, que tem como foco o respeito, a identidade de gênero e a orientação sexual, fez parte da quinta solenidade realizada em homenagem às pessoas trans, data alusiva ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro.

Promovida pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), a cerimônia, no Salão Nobre do Palácio do Buriti, tem o intuito de ressaltar a importância da diversidade e o respeito ao movimento trans, representado por travestis e transexuais. Um público estimado em 120 pessoas pôde acompanhar a programação cultural, especialmente preparada com as cores rosa e azul, em alusão à luta contra a transfobia.

“Um dos papéis mais importantes de um governo é garantir que todos os cidadãos tenham seus direitos preservados, garantindo, assim, saúde, educação, segurança e cidadania às pessoas”, salientou Paco. “Por isso esta manhã é tão importante: porque me alegra fazer parte de um governo que está garantindo dignidade aos cidadãos da nossa capital e me orgulha saber que o governo Ibaneis Rocha está dando um passo importante para garantir que as identidades de homens e mulheres trans, mais do que respeitadas, estejam sendo reconhecidas.”

Para Paco Britto, o ato visa assegurar um tratamento humanizado de jovens atendidos no Sistema Socioeducativo do DF. “É certo que não podemos ignorar a violência que a comunidade LGBTI ainda sofre no nosso país, e o GDF está junto nesse combate à discriminação”, reforçou.

A coordenadora de Diversidade LGBT da Sejus, Paula Benett, falou sobre as décadas de preconceitos enfrentados pela comunidade LGBTIs. “Estamos vislumbrando avanços na pauta. Mas é preciso avançar mais”, frisou.

Participaram também do encontro o secretário substituto de Justiça e Cidadania, Maurício Antônio do Amaral Carvalho; os deputados Érika Kokay (federal) e Fábio Félix (distrital); a promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Mariana Távora; a delegada-chefe adjunta da

Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin), Cyntia Cristina de Carvalho e Silva; o subsecretário do Sistema Socioeducativo, Demontiê Alves; a escritora, atriz e professora Luana Morena, representante da população trans; membros da comunidade LGBTI e simpatizantes da causa, entre outros.

A data de 29 de janeiro representa a luta cotidiana pela garantia de direitos e pelo reconhecimento da identidade das pessoas trans, principalmente, no caso daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Com informações da Agência Brasília.