Arniqueira recebe manutenções

A região de Arniqueiras receberam cuidados do GDF nesta semana. As manutenções ocorrem às vésperas de a cidade comemorar seu aniversário, em 1º de outubro. Em dois dias, foram recolhidas 105 toneladas de lixo por todo o setor habitacional, no Areal e na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE).

Um esforço concentrado na limpeza da região administrativa. As ações também envolvem a desobstrução total de bocas de lobo e a recuperação de diversas vias com serviços de tapa-buracos. A meta é chegar a 100% dos buracos tapados até o dia da comemoração.

Além disso, o serviço de recuperação das bocas de lobo foi intensificado no Setor Habitacional Arniqueira (SHA), com 12 bueiros limpos e revitalizados. Na região, as bocas de lobo são feitas com tampas de concreto e tem de ser preparadas antes da chegada das chuvas.

As equipes do GDF Presente também atuaram na poda de árvores e recolhimento de entulho. Foram mais de 57 toneladas de corte de galhos, inservíveis, restos de construção civil no primeiro dia; e outras 48 toneladas, no segundo. Serviço que também contou com apoio dos servidores da administração regional e da Novacap. Até uma cama velha foi encontrada abandonada numa esquina do Areal.

O resultado da ação do governo tem agradado à comunidade. “O trabalho está excelente, a gente vê a equipe trabalhando na nossa rua. A cidade estava esquecida pelas gestões passadas. Tava muito suja, muito entulho aqui no Areal. E agora com a chegada das chuvas, estaremos mais tranquilos”, acredita Ildeth Saraiva, moradora da QS 07.

Administradora da regional, Telma Rufino, afirma que os serviços feitos pelo GDF Presente são programados a partir das manifestações dos moradores. “O dia 1º de outubro é uma data muito importante, pois vamos comemorar o aniversário da nossa RA. Todas essas ações de manutenção e limpeza são as demandas do povo”, explica. “Agradecemos ao governador Ibaneis Rocha pela atenção que tem dado à população de Arniqueira”, completa.

“Temos um fluxo muito forte de água das chuvas e, ainda, um terreno desnivelado. Portanto, precisamos muito das bocas de lobo para que chuvas possam correr pelas galerias e evitar enxurradas”, explica a gerente de obras da Arniqueira, Angélica Botelho.

Com informações da Agência Brasília