Ambulatório do Hran volta a realizar atendimentos

O ambulatório do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) voltou a atender nas especialidades médicas. Devido à pandemia, as consultas com especialistas tinham sido direcionadas para unidades da Região Central, como a Policlínica do Lago Sul, o Adolescentro e o Centro de Orientação Médico Psicopedagógica.

Os consultórios de geriatria e do Crisdown (centro de tratamento especializado a portadores da síndrome de Down) não voltarão ao Hran neste primeiro momento e continuam a funcionar nos locais onde estão. A retomada dos serviços na unidade inclui, também, a oferta de exames.

A porta de entrada para os ambulatórios da rede pública são as unidades básicas de saúde (UBSs), que referenciam, quando necessário, os pacientes para serem atendidos na Atenção Secundária. De acordo com a direção do Hran, já é possível a internação de pessoas que não estão com a Covid-19 e são tratadas pelo ambulatório.

Nos últimos meses, 95% dos atendimentos do Hran tiveram como foco o enfrentamento da Covid-19. Foram mantidos apenas os ambulatórios de fisioterapia dos queimados e de pneumologia, além do atendimento da emergência de queimados.

Emergência

O Hran vem se reestruturando para retomar os atendimentos clínicos, cirúrgicos e, também, no centro assistencial, por ser um formador de médicos residentes em mais de 12 especialidades.

A unidade voltará, em breve, a atender especialidades no pronto-socorro, como ginecologia e cirurgia. A exceção continua sendo a clínica médica, que permanecerá atendendo exclusivamente pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19.

Vinte leitos de UTI do Hran, que eram exclusivos para pacientes com Covid-19, começaram a ser disponibilizados gradualmente para portadores de outras enfermidades. O sétimo andar da ala de internação do hospital será exclusivo para atender esses pacientes.

As informações são da Agência Brasília