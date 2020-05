Alumni UnB lança plataforma que reúne iniciativas de combate à covid-19

PUBLICIDADE 

A Alumni UnB, associação que reúne egressos da Universidade de Brasília, lançou uma plataforma digital para divulgar e incentivar projetos voltados ao combate do coronavírus. Desde a última semana, o portal centralcoronaunb.com.br atua com o objetivo de agir como ponte entre pesquisas, voluntários e doadores, seja de material ou dinheiro.

Os projetos variam de investigações científicas, como o Mapeamento de Potencial Eletrostático de Interação da Cloroquina com a Enzima de Conversão da Angiotensina II (AEC2) como Agente Inibidor do Novo Coronavírus, comandado pela professora Alessandra Ferreira Albernaz, do Instituto de Física da UnB, ou a iniciativa sociológica Violência Doméstica em tempos de isolamento social: rompendo o silêncio, da docente Silvia Badim Marques, da Faculdade de Ceilândia.

O portal oferece abas com tabelas de todos os projetos, bem como quem os financia e o link para o currículo dos coordenadores, formas via formulário online é oferecido para voluntários, doadores ou desenvolvedores de projetos, e, logo na página inicial, é possível aferir quais materiais são necessários às iniciativas inscritas na plataformas. No acesso da reportagem, o visitante era informado da falta de álcool gel nas concentrações 70%, 92%, 96% e 99%.

“Frente à pandemia que se instaura em Brasília, alunos, professores e ex-alunos reúnem-se pela tarefa de preservar a esperança dos brasilienses na condução das diversas iniciativas listadas aqui. É um ato de retribuição à universidade pelos anos dedicados a nossa formação”, diz uma mensagem dos idealizadores no portal.

“Estudantes, professores e técnicos escreveram a história acadêmica de Brasília, do Brasil e do mundo”, apontam o criadores. O site atualiza diariamente a demanda dos projetos, seja por voluntários, verba ou insumos, além de repercutir as conclusões e descobertas dos grupos aos quais a iniciativa deu visibilidade.

