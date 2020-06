Água Mineral reabre segunda-feira sem cobrar ingresso e com acesso limitado

PUBLICIDADE

O Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral será reaberto à visitação a partir da próxima segunda-feira (15). A área de preservação ambiental, que é administrada pelo governo federal, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), estava com as visitas suspensas desde a determinação do Governo do Distrito Federal (GDF) de fechamento dos parques ecológicos, em 18 de março de 2020.

Estará liberado nesta primeira fase de reabertura do Parque Nacional a trilha Cristal Água, de cinco quilômetros – e o acesso de asfalto a ela desde a bilheteria –, até as 15h. As piscinas e a trilha Capivara permanecerão fechadas. Por 30 dias, prorrogáveis por igual período, não será cobrado ingresso de entrada.

As determinações da reabertura foram publicadas por meio da Portaria nº 698, nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial da União (DOU). Esta é a quarta unidade de conservação federal reaberta pelo ICMBio no país – duas no Rio Grande do Sul e outra no Paraná. A publicação vai ao encontro ao Decreto nº 40.846 do GDF, de 30 de maio de 2020, que determinou a retomada de atividades de turismo e os atrativos naturais, entre eles 17 parques, a partir de 3 de junho.

Regras de acesso

O uso de máscaras de proteção facial, cobrindo o nariz e a boca, será obrigatório durante a permanência no parque. A administração da unidade ficará responsável por limpar e desinfectar frequentemente os espaços, pisos, corrimãos, bancos, lixeiras e outros objetos de uso coletivo. Todo o material de leitura – como jornais, revistas e panfletos – em locais de comum acesso deverão ser recolhidos para evitar a transmissão indireta do vírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O número de visitantes permitidos diariamente será reduzido e a distância mínima de 2 metros entre as pessoas deverá ser respeitada. Nos primeiros 30 dias de reabertura, o parque receberá até 300 pessoas, sendo liberada a entrada de até 150 no período das 8h às 12h, e até 150 visitantes entre as 12h e as 15h. O horário de permanência é até as 17h. Já no segundo mês, o limite de visitação sobe para 400, com entrada permitida das 8h às 16h.

Parques do DF

A reabertura de 17 das 24 unidades de conservação do Distrito Federal vem ocorrendo com tranquilidade e sem grandes incidentes, de acordo com o presidente interino do Brasília Ambiental (Ibram), Cláudio Trinchão. “Temos segurança e agentes para fazer o monitoramento quanto ao uso de máscaras, impedindo aglomerações e o uso comum de equipamentos e banheiros”, informou.

Com informações da Agência Brasília