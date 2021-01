Agências do Trabalhador oferecem 633 vagas nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

Duas vagas para cabeleireiro e cinco para manicure são algumas das 633 oportunidades abertas nesta sexta-feira (8), em 63 profissões diferentes, nas unidades da Agência do Trabalhador. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil, mais benefícios, com espaço para contratação de pessoas com ou sem experiência, em todos os níveis de escolaridade.

Completam a lista de oportunidades as vagas para o setor de serviços – uma para caseiro, cinco para costureira e uma para cuidador de idosos, a única que exige nível médio de escolaridade. As remunerações vão de R$ 1.045 a R$ 1,4 mil, mais benefícios.

Confira a lista de vagas

Mecânicos também estão com chances de contratação. São 15 vagas oferecidas e, para concorrer a uma delas, não é preciso ter experiência. Todas exigem apenas que o candidato tenha nível fundamental de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A área de vendas ainda é a que mais contrata. São 92 vagas para vendedor de comércio varejista, de consórcio e pracista, mais 178 para consultor de vendas e 66 para representante comercial autônomo. Para essas profissões, as remunerações vão de R$ 21,31 ao dia a até R$ 2,5 mil mensais, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, o interessado precisa ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empreendedores que procuram profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para tanto, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília