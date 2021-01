Agências do Trabalhador oferecem 524 vagas nesta terça-feira

PUBLICIDADE

As Agências do Trabalhador oferecem, nesta terça-feira (12), 524 vagas de emprego. O setor de beleza busca cabeleireiros, manicures e massagista. Para isso, destina 12 vagas para essas profissões, sem exigir experiência e escolaridade. Além disso, há outras 61 profissões estão com possibilidade de contratação, .

A remuneração de R$ 2,5 mil é oferecida a técnico de refrigeração, também com uma vaga e exigência de ensino fundamental. A área de vendedor de consórcio oferece o mesmo valor, mais benefícios, é destinado, com uma vaga disponível. É preciso ter ensino médio e experiência na área.

As profissões com maior número de chances de entrar no mercado de trabalho são vendedor (101), consultor de vendas (78), representante comercial (59), serralheiro (32), atendente central de telemarketing (30) e corretor de imóveis (30). Nestas áreas, os salários podem chegar a R$ 2 mil, mais benefícios.

Entre as vagas pouco frequentes na tabela das agências do trabalhador estão uma para chaveiro e outra para recepcionista-secretária, as duas com salário de R$ 1,1 mil, mais benefícios, sem exigir experiência. Nos dois casos, é preciso ter ensino médio completo.

Empreendedores

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília