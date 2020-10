Aeródromo Brasília: Terracap revoga licitação

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (30) o presidente da Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras (CPLIC) da Terracap, Glauber Teodoro Faria, revogou a licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de administração, gestão e operação transitória do Aeródromo Brasília, também conhecido como Aeródromo Botelho, localizado em São Sebastião.

O evento ocorreria nesta sexta-feira (2). Anteriormente, a Terracap prorrogou o contrato com a Infraero para a gestão do local por meio de acordo de R$ 1,9 milhão, que vale desde 6 de setembro.

Veja o aviso:

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras – CPLIC/TERRACAP, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 298/2020 – DIRAF, comunica a REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO do seguinte certame.

Processo: 00111-00003927/2020-41

Modalidade/número: Licitação Presencial nº 27/2020

Tipo: Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de administração, gestão e operação transitória do Aeródromo Brasília, situado no Lote nº 03, Área Isolada Cava de Cima, Fazenda Papuda 2, na Região Administrativa de São Sebastião, adjacente às margens da BR-251, no Distrito Federal.

Decisão

Decisão n.º 639/2020 – DIRET, REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

Brasília/DF, 30 de setembro de 2020.

GLAUBER TEODORO FARIA

Presidente da CPLIC