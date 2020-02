Adolescentes são detidos por roubo em Taguatinga

PUBLICIDADE 

Guilherme Gomes

Na manha desta quarta-feira (19), dois jovens foram apreendidos acusados de assaltar alunos perto de uma escola na QNL 10/12 em Taguatinga. Testemunhas relataram que os criminosos entraram no Parque do Cortado e um deles tinha uma faca. Uma equipe do 2º Batalhão foi avisada e se deslocou até o local.

Depois de um patrulhamento, os militares encontraram os suspeitos na QNL 19. Quando perceberam a aproximação dos policiais, a dupla tentou fugi, mas foram abordados e detidos. Com eles, foram encontrados pertences das vítimas.

Os dois já tinham passagens pela Polícia. Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente e autuados pelo auto infracional análogo ao crime de roubo.