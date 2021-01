Acusados de assassinarem morador de rua com facadas são presos

PUBLICIDADE

Por meio da 13ª Delegacia de Polícia (DP) de Sobradinho I, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu dois mandados de prisão temporária contra dois homens acusados de assassinar, em 9 de dezembro, o morador de rua conhecido como Coração.

As investigações indicam que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca e bastão enquanto dormia, o que impossibilitou a sua defesa. Logo após a ação criminosa, os criminosos comemoraram prática do homicídio, conforme captado no sistema de câmera das proximidades do fato.

Na delegacia, durante interrogatório, os indiciados negaram a participação no crime, contudo admitiram que os cachorros que aparecem nas imagens pertencem aos envolvidos.

Veja vídeos dos acusados: