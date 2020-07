Acessos ao Parque da Cidade são reabertos

PUBLICIDADE

Devido ao aumento do tráfego de veículos e das obras em andamento na Epig, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em parceria com a Administração do Parque da Cidade, liberou alguns acessos que estavam bloqueados. A medida foi tomada nesta terça-feira (7) e, com isso, ficam liberadas as entradas localizadas na altura das quadras 906 Sul e 910 Sul.

Os acesso aos estacionamentos 8, 10 e 11, antes bloqueado devido às medidas de distanciamento, também foram liberados. Já os estacionamentos 1, 2, 3, 7 e 9 permanecem interditados.

De acordo com o Decreto Nº 40.846, de maio de 2020, os parques no DF estão autorizados a funcionar das 6h às 21h. A fiscalização do Detran-DF continuará fazendo a interdição dos acessos ao Parque da Cidade no período contrário. Com informações da Agência Brasília.